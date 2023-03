Resumen de la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2023 de este #14Mar

Canadá blanquea a Colombia para complicar el grupo C este 14 de Marzo.

César Saavedra // lapatilla.com

Canadá 5, Colombia 0

Dura derrota para los colombianos, que tendrán su último partido de primera ronda este miércoles contra la selección de Estados Unidos, al caer contra Canadá 5 carreras por 0 en la primera ronda del Grupo C del Clásico Mundial 2023.

Colombia con la necesidad de ganar para mantenerse con vida en el certamen de selecciones más importante. A diferencia del duelo contra Gran Bretaña este lunes, los lanzadores tricolores tuvieron una mejor actuación.

En la primera entrada Giovanny Urshela fue el único en conectar un hit, pero no sirvió de mucho. El segundo inning fue parecido al tercero, pues los bateadores colombianos se vieron superados por el pícher canadiense, que los dejó abanicando.

En el cuarto inning la historia se complicó para la novena cafetalera. El lanzador Adrián Almeida no pudo evitar que los canadienses poblaran el diamante y Reiver Sanmartín, quien entró en su remplazo, no logró ponchar a Bo Naylor, quien logró batear y permitió a Jared Young marcar la primera carrera del día.

Colombia no pudo empatar en su turno de bateo inmediato luego de que una jugada de doble play ponchara a Harold Ramírez en segunda y a Jorge Alfaro en primera. La quinta entrada para Colombia se fue en cero, pero pudo salir muy cara, pues Elías Díaz, el catcher, dejó escapar una pelota.

Urshela, Alfaro y Díaz buscaron la igualdad en la séptima entrada, pero se fueron ponchados. En el arranque de la octava, Otto López consiguió un triple que lo dejó a las puertas de otra carrera. Owen Caissie le dio a su compañero el empujón que necesitaba y estiró la ventaja canadiense.

En la octava entrada, con la presión del marcador encima, Colombia siguió sin descifrar al lanzador rival. Solo Jordan Díaz logró conectar un batazo, pero fue ponchado antes de llegar a primera base. En la novena entrada, los canadienses sentenciaron el duelo a su favor con el cuadrangular de Otto López, que arrastró a Dasan Brown y Jared Young.

Team Canada moves to 2-1 in Pool C play! ??#WorldBaseballClassic

– Venezuela consigue su tercera victoria contra Nicaragua en el loanDepot Park de Miami.

Nicaragua 1, Venezuela 4

Un encuentro donde Nicaragua sin posibilidades de avanzar a la segunda ronda, salió con mucho coraje a batallar contra Venezuela para atacar desde el primer inning al lanzador Eduardo Rodríguez, los nicaragüenses llenaron las bases con un solo out, para que el cuadro venezolano culminara con un doble play para acabar con la amenaza.

Venezuela fue dominado en el primer episodio por el lanzador Erasmo Ramírez permitiendo un solo hit ante Anthony Santander.

El segundo inning inicio positivo para Nicaragua después del ponche de Sandy Bermúdez para responder con sencillo Norlando Valle, Rodolfo Bone y Juan Diego Montes para llenar de nuevo las bases ante el lanzador Eduardo Rodríguez y un rodado lento de Steven Leyton es out en primera pero anota Norlando Valle. Rodríguez consigue ponchar a Benjamin Alegría para terminar el segundo inning.

Ambos equipos equipos no consiguen anotaciones en dos innings y medio para que el cuarto episodio el Team Venezuela despertara con Ronald Acuña Jr. en segunda base tras robo, Anthony Santander le dan boleto para que Andrés Jiménez con sencillo remolca la carrera del empate y luego un batazo de Eugenio Suarez trae dos carreras más para cambiar el marcador (3 – 1) a favor de los criollos.

Clutch two-out hitting by Eugenio Suárez gives Venezuela the lead! #WorldBaseballClassic

Nicaragua es dominado en el quinto inning por el lanzador venezolano Carlos Hernández para mantener el encuentro a favor.

El “Team Venezuela” vuelve atacar con un hit de Rengifo que también se roba la segunda base, Altuve se toma la primera por boleto, se poncha Arráez y Acuña para que llegara el turno de la “grúa” Anthony Santander conectando doblete para traer la cuarta carrera en las piernas de Rengifo y un elevado de Miguel Cabrera cierra el quinto inning (4 – 1).

Another #WorldBaseballClassic game, another clutch hit from Anthony Santander.

Los nicaragüenses siguen dominado en el sexto, séptimo y octavo inning por los lanzadores Carlos Hernández , José Quijada y Silvino Bracho para mantener el encuentro a favor (4 – 1).

Venezuela de igual manera con tres inning en blanco le llega el noveno episodio con el lanzador Alvarado para cerrar y obtener el triunfo.