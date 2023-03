IMPACTANTE VIDEO muestra a niños rusos aprendiendo a usar armas en el colegio

Click to share on Google News (Opens in new window)

En plena tensión por la invasión rusa de Ucrania, un impactante vídeo se ha viralizado en las redes sociales que muestra a un grupo de niños recibiendo formación militar en las clases de un colegio en Sebastopol, la base naval rusa de la península de Crimea, anexionada por el Kremlin desde 2014, según recoge el diario “The New York Post‘.

Por larazon.es

En la inquietante grabación, compartida por los medios estatales rusos, aparecen un niño y una niña compitiendo para armar rifles estilo Kalashnikov en sus escritorios.

School kids in temporarily occupied Crimea train to assemble and disassemble rifles.

Reportedly, military training is now becoming one of the components of school education there. pic.twitter.com/BOWQsDBsQE

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 15, 2023