Impactante VIDEO: Dron kamikaze ucraniano vuela hacia un vehículo ruso con soldados y lo destruye

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El ejército ucraniano publicó este lunes un nuevo video que muestra a uno de sus drones golpeando a un vehículo ruso cubierto con soldados mientras continúa la invasión del mandatario ruso, Vladimir Putin.

Por: El Diario NY

El Servicio de Seguridad de Ucrania publicó un video en Telegram que muestra un dron FPV, operado por miembros del grupo “Lobos Blancos”, volando hacia un vehículo ruso blindado de transporte de personal en el campo de batalla.

El video, ambientado con la canción “Highway to Hell” de AC/DC, está tomado desde la perspectiva del dron. Parece representar al dron volando hacia un vehículo que transportaba al menos a tres soldados rusos que atravesaban una aldea ucraniana, para luego destruirlos.

Videos of Ukrainian SBU Alpha FPV loitering munition strikes on a Russian BTR and BMP and a compilation of strikes on Russian equipment (some was previously posted). They claim to have destroyed a Borisoglebsk-2 R-934BMV EW vehicle.https://t.co/nkoh8UuBzNhttps://t.co/Fqo5UoHyXf pic.twitter.com/jixSF80tLA

— Rob Lee (@RALee85) March 27, 2023