Políticas migratorias que vulneran los derechos fundamentales a la población migrante y refugiada, según ONG.

La Fundación Juntos Se Puede con sedes en Bogotá y Cúcuta alertó este jueves 30 de marzo la cancelación de Permisos por Protección Temporal por parte de Migración Colombia, así lo dió a conocer Ana Karina García, directora de esta entidad en el foro “De la Regularización a la Integración Social y Económica de la Población Migrante” organizado por la Unión Europea y la Cooperación Alemana.

La defensora de DD.HH explicó que la política implementada por Migración Colombia en donde una multa es razón para negar un documento como el PPT, va a su vez acompañada de redadas realizadas por la entidad para verificar los documentos de los migrantes que en cierto porcentaje no cuentan con este permiso por diversas razones, como lo son no haber realizado el registro o porque no se les ha otorgado el mismo debido a unas medidas correctivas.

“Estas medidas correctivas se convierte en una negativa de los PPT. Eso es hoy una gran preocupación que hay en la sociedad civil (…) Entendemos que estas medidas hay que corregirlas, pero lo que está sucediendo es que el migrante no tiene ni la menor idea de la existencia de multas por lo cual no hay un debido proceso por lo que el migrante venezolano no tiene cómo defenderse y en el principio del derecho a nivel internacional, una persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario o hasta que esté condenada judicialmente” afirmó García.

La también abogado manifestó la importancia que en este caso tienen las organizaciones civiles, haciendo un llamado a la revisión minuciosa de estos casos migratorios y a escuchar las propuestas que desde las oenegés se pueden generar para ayudar y apoyar a la entidad migratoria en la mejora de sus procesos, “Hay que buscar formas de que haya una garantía de derechos fundamentales para los migrantes que está quedando expuestos y vulnerables, los cuales los llevan incluso a tomar la decisión de empezar a caminar a través del Darién y exponerse a una cantidad de peligros hasta llegar a México continuando asó con la odisea de un migrante que quiere cruzar ilegalmente hasta los Estados Unidos. Al final lo que se consigue con la negación del PPT es violar un derecho fundamental y que todo este proceso y este gran trabajo que ha hecho Colombia de integración se retroceda porque no hay unas conversaciones pertinentes para solucionar esto”.

