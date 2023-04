El aparato que usaba actor de Pedro Navaja para mantener su vida sexual

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El famoso actor conocido por el papel de Pedro Navaja, Andrés García, falleció este martes a la edad de 81 años. El hombre fue un sex symbol masculino en los años 70 y 80 y luego reveló detalles sobre la prótesis (bombita) que tuvo que utilizar para continuar con el mismo desempeño sexual de su juventud después de haber superado el cáncer de próstata que le afectó.

El Farandi

“Por ahí de los 50 años me la puse. Me dio cáncer de próstata y me quedé impotente y no había manera de que eso respondiera. No hubo manera, todas lo intentaban, pero no podía hasta que apareció lo de la bombita”, declaró García en una entrevista que le concedió al periodista mexicano Yordi Rosado.

Fue en el año 2018 que García hizo esta confesión y causó conmoción en el público, ya que la impotencia sexual, así como los tratamientos o estrategias utilizadas para superarla no suelen ser reveladas por quien la padece.