El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 5 de abril de 2023

Aries

Creas alianzas para crecer, pero no estás dispuesto en sacrificar tus ideas y aceptar que otros impongan las suyas. No es cuestión de ver quien tiene la razón, ni quien puede más, sino de elegir la opción que conviene a todos. Así que Aries, si hay que elegir la mejor opción, cede y da paso al crecimiento.

Tauro

No necesitas medias naranjas, porque si estás satisfecho contigo mismo eres un ser completo. El amor tiene que ver con alguien que esté a tu lado, que sea tu compañero y un plus a tu vida, no alguien que te complemente. El primer paso para alcanzar el amor es crecer y creer en ti, amarte por encima de otros.

Géminis

Hoy no estas muy cómodo que digamos con tu trabajo. Rindes poco y no estás tan concentrado como deberías. Deseas algo más, pero no te esfuerzas para lograrlo. Nada cae del cielo, cuando quieres algo debes buscarlo, así que a ponerse las pilas, que tienes mucho por hacer.

Cáncer

Cuando amas de verdad no necesitas tener poder, ni limitar, ni querer tener la razón, mucho menos herir, imponer, dar celos o lo que sea para llamar la atención de tu pareja. Ama en base a la libertad, a ser y dejar ser, a permitir que los sentimientos, actitudes y decisiones fluyan.

Leo

Si bien es cierto que tenemos cientos de obligaciones por cumplir, también lo es que también necesitábamos estar satisfechos al final del día, saber que nos dedicamos tiempo suficiente y que nos complacimos. A partir de hoy elige mínimo una vez al día lo que tú quieres hacer y no lo que tienes que hacer.

Virgo

Te das de cara con la realidad y descubres que las decisiones que has tomado recientemente no son las más acertadas, pero en lugar de decaer, te activas y haces uno que otro cambio, más objetivos y determinantes, porque no tienes tiempo que perder. Pronto verás los resultados que esperabas.

Libra

Lo que hacen los demás por la relación que tienes contigo, refleja su verdadero interés por ti. Deja claro que tan importante eres o si solo una opción. Se objetivo y realista, ve lo que debes ver y no lo que quieres ver. Entre más claro estés, menos expectativas tendrás.

Escorpio

Hoy necesitas poner un poco más de tu parte. Puede que se presenten algunos obstáculos para lograr tu meta del día, pero si haces los ajustes necesarios podrás alcanzarla. Un consejo: no pierdas tiempo en detalles sin importancia, y mucho menos en involucrar a personas que no aportan nada.

Sagitario

Haz que las personas especiales, las que realmente amas sientan que lugar ocupan en tu vida y en tu corazón. Exprésate sin limitaciones y motívalas a que hagan lo mismo contigo, que prevalezca un intercambio sano de sentimientos reales. No hay nada como dar y recibir.

Capricornio

Aléjate de personas que se hacen víctimas en situaciones que ellos mismos crearon. No trates de hacer que otros entiendan en que fallaron, ni ayudes si no lo han pedido, porque no sólo no lo agradecerán, al contrario, se sentirás atacados y ofendidos.

Acuario

Tu crecimiento en el trabajo es un poco más rápido, pero no tanto como te gustaría y debes adaptarte. Quieres avanzar pero no está en tus manos cambiar las condiciones. Así que déjate llevar. No te cierres ante la posibilidad de recurrir a alguien más experto que tú para pasar al siguiente nivel.

Piscis

El miedo a perder a alguien puede hacer que te pierdas a ti mismo. Hoy y siempre tu prioridad debes ser tú. Valórate, ámate y piensa que si una persona no conviene hay que dejarla ir. Es duro, duele y frustra, pero con el tiempo entenderás que es lo mejor.