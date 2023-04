Satélites de Elon Musk de última generación comienzan a caer desde el espacio (Video)

Uno de los 21 satélites V2 Mini Starlink de Space X, la compañía aeroespacial de Elon Musk, no pudo permanecer en la órbita y empezó a descender, según varios expertos que siguen el desplazamiento de estos dispositivos, que fueron actualizados y lanzados al espacio el 27 de febrero y desplegados el mes pasado.

Por RT

Se trata concretamente del satélite designado como 30062, que volvió a entrar en la atmósfera terrestre este lunes a las 4:50 (GMT) frente a la costa de California, informó a través de un tuit el astrofísico del centro de astrofísica Harvard-Smithsonian, Jonathan McDowell, que monitorea los satélites de Internet de SpaceX.

Three of the Starlink V2Mini sats (30058, 30042, 30051) have resumed orbit raising, while Starliink 30062 reentered at 0850 UTC Apr 3 off the coast of California pic.twitter.com/viv6daE4Gv

El satélite muy probablemente se quemó durante su descenso. Al respecto, Dann Cianca, del canal KION News Channel 46, cree que fue testigo del momento exacto del reingreso del satélite 30062 a la atmósfera.

Just saw something break up in the atmosphere looking NW from Salinas, CA

Saw a burst of bright objects which then went behind a cloud. One piece emerged which you can see in the (bad) video. Seems slower than a "shooting star"

1:50AM PDT

Anyone else see it? pic.twitter.com/QAf3CRrZDA

— Dann Cianca (@danncianca) April 3, 2023