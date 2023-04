La cruda confesión de una leyenda del fútbol europeo: “He muerto un par de veces, no tengo miedo de nada”

Click to share on Google News (Opens in new window)

Paul Gascoigne participa de un reality show extremo y basa su fortaleza en todo lo que atravesó en el pasado, cuando su adicción a las drogas y al alcohol lo empujó a vivir en la indigencia: “La gente me sigue diciendo ‘tienes más vidas que un gato’”.

Por infobae.com

A los 55 años, cada vez que aparece en los medios, Paul Gascoigne convoca la atención de los fanáticos. El ex mediocampista surgido de Newcastle, con pasado en Tottenham, Middlesbrough, Everton, Lazio de Italia, Glasgow Rangers de Escocia, y participación en el Mundial de Italia 90, descolló dentro del campo con su juego y su actitud irreverente, y luego merodeó el abismo por sus problemas con el alcohol y las drogas.

“Pelé siempre dijo ‘sólo hay un Pelé y sólo habrá un Pelé’. Bueno, nunca habrá otro Paul Gascoigne… Y si es así, ¡deberán estar en rehabilitación nueve veces!”, supo bromear sobre las oscilaciones en su historia, que hasta lo llevaron a vivir en la indigencia.

Hoy recuperado, exprime su fama en apariciones públicas o participando en shows televisivos. En la actualidad, es parte del en el nuevo reality “Scared Of The Dark” en Inglaterra, donde compartió algunas de sus vivencias, con la crudeza habitual para hacer declaraciones.

“He tenido experiencia cercana a la muerte, 36 operaciones, he muerto un par de veces y me han puesto en coma durante 18 días”, se presentó el ex volante. “La gente sigue diciendo: ‘Tienes más vidas que un gato’. Eso es porque es así. No tengo miedo de nada, por lo que he pasado en mi vida”, subrayó el histórico futbolista.