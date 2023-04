Denisse Yanine sigue posicionando como modelo en Twitter e Instagram

Posteado en: Entretenimiento

Denisse Yanine es una modelo e influencer mexicana que a través de plataformas digitales se ha posicionado poco a poco pues su perfil es de una mujer muy versátil.

Ella junto con su hermana hace 4 años crearon un interesante podcast llamado “Teorías fresas” en la cual analizan conspiraciones, teorías interesantes y otros temas apasionantes lo que les ha permitido ganar notoriedad en redes como Instagram y Twitter.

“Fue en el 2019 que estaba trabajando con mi hermana en un podcast, esto como estrategia para ganar seguidores. Cuando regresé a México a finales del 2022, retomamos el podcast y Only Fans fue un tema que surgió en esa plataforma”, señaló la originaria del Estado de México.

Ella es economía por profesión y junto con su marido se les presentó la oportunidad de trabajar en Inglaterra, donde estuvieron por seis meses además de trabajar también pudieron estudiar.

En octubre de 2019, recibieron una oferta laboral en Alaska como gerentes de un hotel, durante un mes de prueba y tras hacer clic con sus jefes, regresaron a México para preparar los documentos necesarios para iniciar su aventura en Alaska, por lo que para marzo de 2020 ya estaban en su destino.

Sin embargo, tras apenas haber llegado a su nuevo puesto inició el confinamiento mundial por la pandemia de Covid-19.

Al platicar de su estadía en aquellas tierras lejanas la modelo explica: “En la pandemia a todo mundo le dio tiempo de estar más tiempo en internet y fue parte de la magia, las Auroras Boreales, pero justo en el verano de 2020, comencé a perder la razón porque mi cuerpo no comulgaba con el fenómeno de no tener noche, empecé a ver y sentir cosas raras, al punto de que mis jefes me mandaron de vacaciones al sur en coche, acampando en varias ciudades, que fue una experiencia que me permitió conocer el estado, pero principalmente fue para permitirme dormir porque es muy complicado vivir así, y no estamos acostumbrados en el resto del mundo a estos fenómenos”.

“Es una vida muy extraña y no me sorprende que a mucha gente le haya interesado el tema”, comentó sobre el interés que generaron sus primeros contenidos que realizó estando en Alaska.

Para sus seguidores, el mensaje que desea dejar es que no la definen los contenidos de Onlyfans. “No nada más soy Only Fans; el Only tiene menos de un año entonces hay más cosas de mí, como el podcast al cual le echo muchísimas ganas porque pasó horas investigando, por ejemplo esta última semana hice un programa en el que me comuniqué con personas de otro país para tener información y fueron unas desveladas terribles. Como un día que me dormí a las 7 de la mañana por estar platicando con ellos para tener un informe confiable.“. Hay más partes de mí que el OnlyFans”, agregó.

Denisse por su parte en sus redes sociales ha recaudado fondos para diferentes causas animales. Fue ese septiembre fue la primera vez que hizo una transmisión en vivo, misma que utilizó para hacer público el caso de un gatito accidentado que necesitaba una operación de 5 mil pesos.

“A través de un live pedimos ayuda y todo lo que juntamos de propinas lo donamos a la operación. Incluso junté más de lo que necesitaba por lo que doné otra parte a asociaciones, y es por eso que lo empecé a hacer. A la fecha todo lo que se junta lo donamos a refugios animales”, relató

Dennise tiene muy claro que las redes sociales que tienen un impacto tanto para bien como para mal, siendo una mujer profesionista y culta ha sabido sacarle provecho a su gran numero de seguidores , ella ha recaudado alrededor de $60 mil pesos de donaciones a las asociaciones de animales, que están muy olvidadas y con la pandemia en muchos casos apenas están saliendo.