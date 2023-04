Iván Tamayo hizo en México lo que nunca hizo en Venezuela (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El actor Iván Tamayo contó detalles de su carrera profesional fuera de Venezuela y lo difícil que fue para él comenzar desde cero en un país diferente, donde logró convertirse en un artista internacional.

Por Revista Ronda

En medio de una entrevista con la conductora Marianne Suarez para su canal de YouTube, el venezolano comentó que fue gracias a la serie El señor de los cielos que se estableció en México, luego de haberse ido a vivir a Colombia por una propuesta de trabajo.

“Me llamó María del Socorro Valencia, que era mi manager en ese momento, y me ofreció una cosa en Colombia, ya en Colombia me llamó otra vez María del Socorro y me dijo ‘mira, hay un casting que lo cierran mañana al mediodía, tienes que entregarme el material del casting mañana en la mañana’. Yo nunca había visto El señor de los cielos, ni tampoco sabía del éxito que tenía la serie”, relató Iván Tamayo.

“Todo se juntó y me vine a México. Estaba invitado para una temporada. Eran cuatro meses, y al final de la cuarta temporada, el escritor me dijo ‘espera a que nos garanticen la siguiente temporada’, Eso se llevó un año entre una y la otra, y me fui quedando en México”, agregó.