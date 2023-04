Álex Martínez, el arpista venezolano que sorprendió a Metallica y System of a Down con su “jorockpo”

El venezolano Álex Martínez ha cautivado al público con su inusual habilidad para tocar el arpa en géneros musicales fuera de su zona de confort. Con ese talento logró trascender fronteras y recibió el reconocimiento de grupos emblemáticos a nivel mundial que lo catapultaron más allá de lo que sus sueños alguna vez pudieron idealizar.

Con una trayectoria de 21 años en la música, el artista reveló a La Patilla todos los pormenores de cómo la dedicación y la extravagancia, pueden ir de la mano para alcanzar la fama y captar la atención de una prestigiosa banda de rock: Metallica.

Por: Luis Eduardo Martínez | lapatilla.com

Martínez, de 37 años, es originario de Barquisimeto. Su pasión por la música comenzó gracias a su prima, quien trabajaba en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo y lo llevó a descubrir el arte. Aunque empezó a estudiar guitarra, su amor por el sonido del llano lo impulsó a cambiar de instrumento y elegir el arpa como su principal medio de expresión.

“Desde muy pequeño, en mi casa siempre se escuchó música llanera. Entonces, en el momento que vi el arpa, fue trasladarme a esos recuerdos que tuve desde pequeño con la música llanera que siempre se escuchaba en mi casa y me llamó la atención el instrumento, hasta el punto que comencé a estudiarlo y cambié la guitarra por él”, explicó.

Después de estudiar en el Conservatorio, Álex se alejó de la parte académica y se centró en su formación como músico de arpa folclórica. Viajar y presentarse en diferentes lugares del mundo se convirtió en una prioridad para él, y decidió emigrar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades.

“Es algo que nos llena a los músicos, viajar”, dijo.

El origen del “jorockpo”

Fue en Estados Unidos donde ocurrió la inesperada conexión con Metallica, pero un par de años después de viralizar un cover casero de ‘Nothing else matters’, considerado por muchos un himno al rock.

“Hago covers de todo, de cualquier género musical. Un día, un primo, pendiente de lo que realizo, me dice: ‘hey, ¿has hecho rock?’ y yo dije: ‘no, la verdad es que no’. Le pregunté algo que fuera famosísimo y me dijo esta canción de Metallica. Y claro, no es solamente que sea algo famoso, sino que que quede bien en el arpa. Cuando la estudié, hice la adaptación, porque ese es el problema, que uno tiene que adaptar el instrumento; cuando lo hice, vi que quedó súper bien”.

Por si fuera poco, este barquisimetano se desafió aún más al interpretar la canción a dos arpas, una técnica nada usual entre arpistas y que prácticamente la originó Álex en un momento de ocio.

“Estaba fastidiado en esos días y ahora hay gente en México, Colombia, Rusia, Estados Unidos, muchísimos países, haciéndolo, pero no exactamente haciéndolo, como intentándolo, porque no es tan fácil. La gente a veces dice: ‘no, pero es que es lo mismo’. No, sinceramente, no es lo mismo. Y ahorita me da mucha satisfacción ver a un artista ruso, que es clásico, con dos arpas rusas haciendo cosas así. Que lo que uno ha hecho, ha llegado a muchísima gente”.

Un talento que se hizo viral

En poco tiempo, el video casero de su interpretación “rockera” y desde su hogar en Venezuela consiguió miles de reproducciones, se esparció como la pólvora y viralizó de la nada.

“Me hice viral y yo no sabía qué hacer, si hacer una banda. Era súper extraño todo porque no era algo común (…) Fue súper loco porque la gente se sorprendía más de verme con dos arpas o verme tocando rock., y desde ese día fue un cambio total en mi carrera”.

Sin embargo, la viralización de su cover fue desafortunada debido a que tres días después ocurrió el mega apagón en Venezuela, que dejó a oscuras al país durante una semana. Pero eso no apagó los reflectores sobre él, y solo un ‘like’ fue suficiente para cambiar el curso de su vida.

“Cuando Metallica le dio ‘like’ por supuesto que me alegré muchísimo, porque imagínate, es una banda súper famosa. Es como un reconocimiento a la locura, entre comillas, que estaba haciendo. Porque mucha gente me tildó de loco, que estaba dañando el folclor. Hasta ese momento fue solamente un ‘like’ porque yo nada más tenía el video en mi casa. Decidí entonces hacer mi álbum de rock y dije también: ‘voy a hacerle un video a esto’”.

Pasaron dos años, y finalmente se dio el anhelado video. Ese material audiovisual fue el impulso que necesitaba su carrera, y la producción tan precisa y bien elaborada desempeñó un papel fundamental para que llegara a las personas correctas.

“Hice un video de verdad increíble, porque tomé una locación del estado Lara, en Sanare, que se llama La Hundición de Yay y el sitio es un lugar impresionante. Entonces, el video se dio súper bien. Eran muchas cosas, tocar rock con dos arpas, la locación, la banda, había una pareja de baile”.

Álex añadió que una serie de factores fueron determinantes para que Metallica se fijara nuevamente en su material y optaran por usar su video como parte de la colección del 40 aniversario de la banda norteamericana.

“Las cosas pasan porque tiene que pasar, vino el apagón, la pandemia, y yo no sabía que el año que yo lancé el video profesional era el año que ellos estaban celebrando cuatro décadas de trayectoria. O sea, si me hubiese ido a Perú en el 2019, yo saco el video y no pasa nada porque no estaban celebrando entonces los 40 años de la banda. Simplemente lancé mi video y, coincidió con el hecho de ganar un premio en California, y yo la verdad no sé si ellos me vieron por redes sociales o me vieron por ese premio, porque ellos estaban en California, pero lo hicieron y me dijeron textualmente: ‘tu video es asesino y lo queremos en el 40 aniversario’”.

Fue así como la producción mantuvo una serie de contactos para confirmar la autoría de su video y firmar un contrato para ceder su imagen y quedar en la posteridad al ser publicado en The Coda Collection, un proyecto de Amazon Prime que se encarga de recopilar películas y conciertos de bandas prestigiosas.

La trascendencia de un “like”

Ni en el mejor de los sueños, Álex alguna vez imaginó que la banda vería su video y menos que sería tomado en cuenta para una producción prestigiosa que sería compartida a nivel mundial.

Este reconocimiento le abrió la puerta a niveles inesperados, incluso para poder obtener documentos legales que le permitan su estancia en Estados Unidos. Su carrera tomó un salto vertiginoso y ahora, dedicado enteramente al rock, observa en perspectiva lo logrado.

“Para las personas soy otro en este momento. Soy otra persona para el público. Yo digo: ‘qué increíble es, que de un día a otro, la vida te puede cambiar, y la forma en cómo la gente te ve ahora. Lo que pasa es que soy además el único venezolano en algo de Metallica, en toda la historia de Venezuela y de Metallica. Soy el único venezolano que está en algo con ellos, entonces, imagínate, soy el orgullo nacional para los rockeros de Venezuela”, mencionó.

Para Martínez lograr todo lo que alcanzó, se enfrentó a una serie de desafíos que pusieron a prueba sus aptitudes y no fue tarea sencilla demostrar de lo que era capaz, para al final, armonizar cada elemento y dar con el sonido perfecto que identifica al género.

“El mayor reto es que tú puedas tocar lo que hace una guitarra, que tiene efectos, que tiene distorsión, a hacerlo un instrumento que no (…) sí lo puedes hacer con el efecto de distorsión, pero yo no lo hago, lo hago lo más típico, por decirlo de una manera, posible, pero lo difícil es que suene a eso”.

Una carrera en ascenso

El músico también habló sobre la importancia de utilizar el rock como un trampolín para llegar a otras culturas y promocionar la música venezolana. “Yo he estado tocando en Estados Unidos, tocando joropo y varias veces me han mandado callar. A ellos no les gusta el joropo, porque ellos no conocen eso. Entonces simplemente estoy haciendo música que les guste a otra gente y le meto algo de lo mío”, acotó.

El venezolano ha tenido la oportunidad de exhibir su talento en países como Estados Unidos, México, Colombia, Brasil e incluso se prepara para una presentación en Italia. Sin embargo, también ha experimentado momentos divertidos en sus presentaciones.

“Fui a México en una época que era medio fría y llevaba mi chaqueta, y en el carro que andábamos, digo: ‘pásame la chaqueta’, y me dice el que me acompañaba: ‘no vayas a decir eso porque significa otra cosa. Dí abrigo o chamarra, pero no digas chaqueta’. Allá eso es como masturbarse. Entonces, a la presentación en el teatro. Abro con un joropo, porque allá les encanta el joropo, y hace demasiado calor, y digo: ‘buenas noches, permiso, que me voy a quitar mi chaqueta’. Cuando digo eso, todo el teatro comienza a reírse estrepitosamente, y esa fue una de las cosas más curiosas que me ha pasado”.

La evolución del género

Álex es un músico que, con su arpa llanera, está llevando la música venezolana a otras fronteras, al demostrar que la fusión de géneros puede ser una herramienta poderosa para trascender y evolucionar.

“Mucha gente me decía que estaba dañando el folclor, pero ahora cuánta gente con ese aniversario de Metallica está oyendo a nivel mundial un arpa llanera, está viendo una pareja de baile de joropo y escuchando joropo. Muchísima gente ahora está conociendo el joropo. Y es la única manera que la música no se estanque, no muera, porque hay que evolucionar. Todos los géneros han sido así. El mariachi es un género que se tocaba con arpa y ahora ni siquiera hay arpas en el mariachi, ahora es trompeta y violín, porque evolucionó, porque necesitaban llegar a otra gente, otras personas y así fue que trascendió”.

Álex es una persona que no se conforma con un solo éxito. Con su pasión por la música y su habilidad para crear arreglos innovadores, el artista planea seguir sorprendiendo a sus miles de seguidores. Reveló sus planes para este 2023, y parece que el éxito continuará sonriendo a este talentoso músico.

Con su próximo video, Martínez prometió una experiencia musical única. Su versión de ‘Toxicity’ de System of a Down, con un toque de joropo, se grabó en Barinas, en pleno llano venezolano, y contó con la participación de un músico adicional tocando las maracas. Este proyecto augura ser aún más sorprendente que su interpretación de Metallica, ya que también ha sido reconocido por este grupo en otras oportunidades.

“Esa banda ya me ha publicado cuatro veces en sus redes de un cover que hice también casero, así como el de Metallica. Con ese me he hecho más viral que con el de Metallica. Actualmente soy viral en Perú, Argentina, Chile y Brasil, porque me publicaron allá hace un par de semanas y el video casero de Toxicity lleva 4 millones de vistas y lo han compartido 270.000 personas, una cosa loquísima”.

Álex Martínez es una inspiración para todos aquellos que persiguen sus sueños con perseverancia. Su música, ha logrado cruzar fronteras y tocar el corazón de miles de personas. Como él dijo: “La música es un idioma universal, y es algo que une a la gente”. Y con su talento, este venezolano construye un legado que espera lleve el calor del llano a lugares inimaginables.