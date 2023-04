Senador Bob Menéndez reiteró su apoyo a Juan Guaidó y rechazó las acciones de Colombia

El Senador de Estados Unidos, Bob Menendez, reiteró su apoyo a líder opositor venezolano Juan Guaidó tras ser expulsado de Colombia.

lapatilla.com

A través de redes sociales, la tarde de este martes, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, manifestó su rechazo a las acciones que ejerció el gobierno colombiano en contra del opositor venezolano ” La desafortunada decisión de Colombia, que se produjo cuando el régimen de Maduro amenazó a Guaidó y su familia, es incompatible con nuestros valores compartidos”, apuntaron en la red Twitter.

De igual forma, señalaron que seguirán apoyando al pueblo de Venezuela mientras continúan luchando contra “la dictadura, la criminalidad y los crímenes de lesa humanidad”.

The US stands with @jguaido & the Venezuelan people as they continue struggling against dictatorship, criminality & crimes against humanity. Colombia’s unfortunate decision—which came as the Maduro regime threatened Guaidó & his family—is inconsistent with our shared values. https://t.co/lQZKUQY4QM

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) April 25, 2023