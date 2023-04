Desintoxicación digital: La experiencia de pánico de un escritor que dejó de usar internet y el celular por tres meses

Posteado en: Tecnología, Titulares

Un escritor británico decidió estar tres meses alejado de Internet. Para eso, fue a un local para pedir un celular que no tenga acceso a la red. La prueba fue con intención de contar su experiencia en el libro “Stolen Focus: Why You Can’t Pay Attention And How To Think Deep Again”, que traducido al español sería “Concentración robada: ¿Por qué no podemos prestar atención y cómo volver a pensar en profundidad?

Por: TN

Johann Hari llevó a cabo el experimento en 2018 y decidió contarlo recién un par de años después. Escribió que la persona que lo había atendido, lo miró extrañado cuando pidió el celular “más viejo” que tuviese. Sus amigos tampoco estaban de acuerdo con esto. Sin embargo, el autor siguió adelante sin hacer caso a lo que pudiesen decir.

El hombre se aisló en un pueblo de Massachusetts. En ese momento, no tenía pareja, hijos ni un trabajo de tiempo completo, lo que facilitó aún más la prueba. Un amigo le prestó una computadora sin conexión a WiFi, para que cuando tenga ganas de conectarse, no pudiera.

