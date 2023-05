El príncipe Andrés fue abucheado durante la coronación del rey Carlos III (Video)

Al príncipe Andrés se le ha permitido usar su túnica de liga para la histórica coronación del rey Carlos.

Llegó a la Abadía de Westminster vestido con una bata de liga real de terciopelo adornada con intrincados detalles reales que significan su posición como Caballero de la Jarretera.

Esto es diferente a Harry, que ha sido visto entrando en la abadía vestido solo con un traje oscuro con medallas prendidas en la chaqueta de su traje. Los dos estaban sentados juntos en la tercera fila, habiendo entrado en la abadía justo antes de las 10:40 a.m.

Andrew sigue siendo vicealmirante debido a su servicio en la Royal Navy.

Cuando Isabel II lo despojó de sus títulos reales, significó que ya no podía ser llamado ‘Su Alteza Real’, un título reservado para los miembros de la realeza.

Mientras permanece como vicealmirante, se perdió su nombramiento militar de coronel de la Guardia de Granaderos.

Al igual que Harry, el Palacio de Buckingham reveló que Andrew no jugará un papel formal en la coronación a diferencia de los miembros de la realeza. Sin embargo, ambos miembros de la realeza están en la histórica coronación, que es la primera en 70 años desde que Isabel II fue coronada.

La coronación es un ‘Día del Collar’ para la Orden de la Jarretera, un club de élite de solo 24 miembros que usan collares para mostrar sus títulos de caballero.

En el período previo a la coronación, se informó que Andrew estaba “furioso” porque no se le permitiría usar las lujosas túnicas ceremoniales.

Había estado “en la oscuridad” sobre si podría usarlos para la coronación.

Anteriormente, Andrew recibió abucheos, pero aun así saludó a la multitud mientras lo conducían en automóvil por The Mall hasta el Palacio de Buckingham.

Durante el funeral de Isabel II el año pasado, no se le permitió usar su uniforme militar.

Andrew una vez tuvo ocho títulos militares en total, incluido el de representante comercial.

Se ha mantenido alejado del centro de atención desde su controvertida entrevista con BBC Newsnight , donde se formularon acusaciones en su contra por su amistad con el traficante sexual convicto, Jeffrey Epstein.

