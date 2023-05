¡Susto! La espectral figura que cruzó la abadía durante la coronación de Carlos III (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Los fanáticos reales con ojos de águila han hecho un descubrimiento espeluznante en la coronación del rey Carlos, ya que una figura misteriosa apareció en la Abadía de Westminster durante el proceso; algunos dicen que “no es una buena señal”

En medio de toda la pompa y la ceremonia, los seguidores de la realeza han visto a un misterioso invitado en la coronación del rey Carlos en la Abadía de Westminster.

Por Mirror

Traducción libre de lapatilla.com

Carlos III ha sido coronado oficialmente como Rey mientras millones de personas en todo el mundo miran con asombro, pero los espectadores con ojos de águila también han visto una presencia espeluznante en la iglesia de Londres.

Los amantes de la realeza se apresuraron a Twitter para compartir instantáneas de una figura misteriosa, apodada ‘Grim Reaper’ (La muerte).

Las redes sociales Joe Green, quien publica en la cuenta @realjoegreeeen , compartió el descubrimiento del personaje espeluznante, también conocido como la figura personificada de la muerte.

Joe compartió un clip de la ceremonia en el que una figura caminó por las puertas de la Abadía de Westminster vistiendo la icónica túnica oscura del personaje mitológico y un elemento que le da una apariencia similar a una guadaña.

Desde que compartió el clip espeluznante, el video de Joe ha acumulado más de 225,000 vistas hasta la fecha.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? ?#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i

— Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023