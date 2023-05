¡Tricolor en alto! Venezolano Javier Castellano se alza con el Derby de Kentucky

Click to share on Google News (Opens in new window)

Se repite la historia. De nuevo y por tercera vez, Venezuela está en el tope de la pizarra del Hipódromo de Churchill Downs. El potro Mage, montado por Javier Castellano y entrenado por Gustavo Delgado Socorro, se convirtió en el triunfador de la edición 149 del Kentucky Derby (G1).

Por: Meridiano

Mage, segundo en el Florida Derby (G1) detrás de Forte, avanzó sin problemas desde el poste de los 400 metros finales para tomar la delantera en los últimos 200 y contener el ataque de Two Phil’s que por dentro corrió bastante pero no pudo alcanzar.

Este hijo de Good Magic en Puca, marcó un tiempo de 2:01.57 y de esta manera se coloca con la única opción de conquistar la Triple Corona. Para ello deberá ganar en dos semanas el Preakness Stakes (G1) y en junio el Belmont Stakes.

Venezuela will be going mad! ??#KYDerby success for trainer @GDS_Racing and jockey @jjcjockey with MAGE ?pic.twitter.com/UUudtPmQmN

— World Horse Racing (@WHR) May 6, 2023