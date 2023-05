“Cuando estoy con un hombre me gusta ser una mujer”: la confesión viral del presentador Jaime Bayly (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Jaime Bayly ha logrado destacar en el mundo del periodismo internacional gracias a su estilo único y controversial. Su trabajo como entrevistador y analista político lo ha llevado a tener una gran reputación en los medios, en los que se caracteriza por tener opiniones fuertes y generar debates. Además, ha sido reconocido por sus conversaciones con personalidades relevantes en el mundo del espectáculo y la política.

lapatilla.com

Recientemente, el presentador peruano concedió una charla a Vicky Dávila para SEMANA en la que habló abiertamente sobre diferentes temas de su vida personal y profesional. Bayly no dudó en revelar detalles de su intimidad, lo que permitió a los lectores conocer una faceta diferente del periodista y cambiar su visión de la realidad.

Jaime Bayly habló sobre su bisexualidad y respondió a una pregunta sobre cuándo se dio cuenta de su atracción por los hombres. El periodista dijo que inicialmente solo le gustaban las mujeres, pero su interés por experimentar lo llevó a explorar su sexualidad y conocerse de otra manera.

“Cuando tuve un amante hombre decía sí, pero estar con una mujer también tiene una poesía, una belleza, una delicadeza. Entonces, me ha pasado una cosa curiosa. Cuando estoy con un hombre, yo no soy el hombre. Soy la mujer. Y cuando estoy con una mujer, a mí me gusta ser un hombre. Y así vivo. Y mi esposa me ama así, fíjate, qué suerte tengo. Y yo, desde que nos hemos casado, ya no he necesitado hacer esta vida de paqueque. Ya no. Ya estoy tranquilo”, indicó al medio.

Aquí el video: