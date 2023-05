No paraba de bostezar, fue al médico y el diagnóstico la devastó

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Ikram Gacem, una joven de England United Kingdom, se encontraba bostezando constantemente y sintiendo una gran fatiga, lo que la llevó a buscar información en Google. Un artículo de la plataforma KOL le recomendó visitar a un especialista, ya que sus niveles de fatiga eran más extremos que los de sus compañeros de colegio.

A pesar de tener solo 18 años, Ikram dormía muchas horas al día y se sentía constantemente cansada. “Todos los profesores me presionaban por los exámenes. No solo era un momento estresante para todo el mundo como estudiante, sino que yo sentía que no me ponía al día con todo y siempre iba con retraso”, comentó Ikram al medio Manchester Evening News.

Después de visitar a su médico, Ikram recibió un primer diagnóstico de anemia, ya que sus glóbulos blancos estaban por debajo del nivel adecuado. Pero después de algunas semanas, se confirmó que en realidad tenía un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer poco frecuente que se desarrolla en el sistema linfático.

A pesar de haber bromeado con su madre acerca de la posibilidad de tener cáncer, Ikram se encontraba asustada al recibir el diagnóstico. “Estaba muy asustada, no voy a mentir. Acababa de cumplir 18 años y mi madre aguardaba fuera de la sala de espera. Empecé a llorar inmediatamente [cuando lo dijo el médico de cabecera], creo que ni siquiera sabía cuál era el verdadero significado. Me derrumbé y luego me dijo que, obviamente, era cáncer. Me derrumbé aún más. No tenía palabras”, contó al medio citado.

De acuerdo con Cancer.org, el linfoma de Hodgkin puede originarse en varias partes del cuerpo, pero las zonas más frecuentes son el tórax, el cuello o debajo de los brazos.

