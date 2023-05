Presentador Pablo Motos fue a parar al quirófano de emergencia

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El presentador Pablo Motos fue operado de emergencia tras sufrir un accidente y romperse el músculo ubicado en la parte posterior del brazo, noticia que él mismo reveló en las redes sociales, con una imagen en la que aparece con el brazo en cabestrillo, luego de salir del quirófano.

Por Revista Ronda

“Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto”, explicó el español en su cuenta de Instagram.

A pesar de haber pasado por el quirófano hace apenas unas horas, Pablo Motos adelantó que eso no le impedirá presentar el programa de entretenimiento junto a sus compañeras, y en la noche este 8 mayo hablará de lo ocurrido. “Esta noche os cuento todo. Vaya susto”.

mientras entrenaba en el ring de boxeo junto a Omar Montes. En un mal giro, el presentador se habría desgarrado el tríceps.

No es la primera vez que Pablo sufre alguna lesión en el cuerpo, en 2018 fue operado de un pie y en 2020 también entró a una cirugía de hombro, sin embargo, ninguno de los casos anteriores han sido impedimento para aparecer en el programa.