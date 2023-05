Shakira: Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“Aqué mujer no le ha pasado que por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado, pero llega el momento en la vida en el que ya uno no depende de alguien para quererse y aceptarse tal cual es”.

Por eltiempo.com

Este aparte del discurso de la cantante y compositora colombiana Shakira fue aplaudido por los asistentes al Watsco Center de Miami, donde el sábado pasado se llevó a cabo la primera edición de la gala de las Mujeres en la música latina de Billboard.

“Tenemos años apoyando y abriendo espacios para el talento femenino. Este evento es un paso más importante en este objetivo”, dijo Leila Cobo, vicepresidenta de Billboard Latin y la artífice del homenaje.

Aunque fue la mujer de la noche, la barranquillera no pasó por la alfombra roja. Salió al escenario con un vestido corto negro y el pelo suelto. Al lugar fue acompañada por sus dos hijos, Milan y Sasha, y por su mamá, Nidia del Carmen Ripoll, a quienes le dirigió palabras muy cariñosas.

“Para mi mami: tú has sido mi mujer del año y por eso este reconocimiento va para ti y para mis hijos, Milan y Sasha. Por ellos quiero ser una mejor mujer cada día. Y también es para mis amigas que me han sostenido y me sostienen cuando me flaquean las piernas”, agregó.

La cantante, que ha sido inspiración para muchas mujeres en el mundo, habló de los momentos difíciles de su vida en los últimos tiempos, entre ellos la separación del exfutbolista y padre de sus hijos, el español Gerard Piqué, tras doce años de relación.

“Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida. Este año he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer, porque es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, más valientes y más independientes de lo que nos enseñaron a ser”.

En su poderoso discurso también habló de la importancia de ser auténtica. “La búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo, el deseo que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Ya no importa si alguien te es fiel o no, lo que importa verdaderamente es si sigas siendo fiel a ti misma”.

Además del apoyo de sus seres cercanos, la artista encontró en la música un refugio y una gran terapia. “Cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma, pero las lecciones más importantes que he aprendido este año las he aprendido de otras mujeres y por ellas escribí lo que escribí, y canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse”.

Maluma fue el encargado de entregarle el premio. “Tengo el honor de celebrar a la más grande; no solo la admiro, también la puedo considerar mi parcera. Hoy soy testigo de que Shakira escribe sus canciones desde el corazón y sus experiencias, y este año supo convertir la adversidad en arte. Sus emociones y dolor quedaron plasmados en unos palazos”, refiriéndose a canciones como Te felicito (con Rauw Alejandro), Monotonía (con Ozuna) y Bizarrap Music Session #53 (con Bizarrap), que se convirtieron en grandes éxitos y generaron conversaciones en redes, así como innumerables descargas en las plataformas.

Antes de entregarle el premio, se presentó un video que resalta su calidad musical y su vena como compositora; apartes de su historia de vida y su trabajo a través de la Fundación Pies Descalzos, que construye colegios para educar en todas las áreas, incluida la artística, a niños de escasos recursos.

Otras homenajeadas

En la lista de homenajeadas también estuvieron Ana Gabriel, que recibió el premio Leyenda viviente; la argentina Emilia, como Artista en ascenso; Evaluna Montaner, con el premio Tradición y futuro; la colombiana Goyo, de Choc-QuibTown, como Agente de cambio, y Thalía, honrada como Poderosa global.

Goyo llegó acompañada por su mamá y su hija, y su vestido está hecho de retazos de bluyines. “Estos premios son muy importantes porque nos motivan para que sigamos luchando juntas, ayudarnos a alcanzar nuestros sueños y cumplir nuestras metas”, dijo.

Y aunque Shakira no pasó por la alfombra roja, este espacio sí estuvo impregnado de su trayectoria. La puertorriqueña Gale y la mexicana Mariangela dijeron que era su “ejemplo por seguir en la música”.

Para Evaluna Montaner, estos premios están pensados para ser entregados “a diferentes generaciones y a diferentes géneros. La diversidad acá llega a las niñas que se pueden ver en cualquier de nosotras”.

En la ceremonia estuvieron presentes otros artistas colombianos como Greeicy y Mike Bahía.

Las mujeres fueron de negro, con estilos tan variados como su música, mientras que los hombres asistieron más sobrios.

El evento inaugural de Mujeres Latinas en la Música es una expansión de la franquicia Mujeres en la Música de Billboard. Su meta es “celebrar a las mujeres que han tenido un impacto concreto en la música latina a través de sus logros artísticos o de acciones tangibles y notables que han brindado un reconocimiento mensurable y oportunidades a las mujeres”, publicó la entidad.