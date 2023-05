Cámara delató cómo maltrataba a perro en aeropuerto de Detroit y autoridades tomaron medidas drásticas (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El pasado lunes, miembros de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) informaron que uno de sus agentes, que operaba en el Aeropuerto Metropolitano de Detroit (DTW, por sus siglas en inglés), fue retirado de sus labores. Esto sucedió luego de que saliera a la luz un video en el que se ve al exoficial tirar “agresivamente” de la correa de un perro, que se desempeña como detector de explosivos en esa terminal aérea.

Por La Nación

El polémico clip tuvo gran difusión en redes sociales durante el pasado fin de semana y fue presentado ante el liderazgo de la TSA el lunes por la mañana. En las imágenes se observa al hombre tirar de la correa del canino en varias ocasiones, sobre todo cuando cambia la dirección de su caminata. “Increíble, este agente fue grabado mientras le tiraba repetidamente del cuello al perro de servicio. Debería ser identificado y despedido inmediatamente”, pidió uno de los usuarios que compartió el video en Twitter. En esa misma publicación, una mujer solicitó que tuviera un castigo mayor: “No solo debería estar de baja administrativa, debería ser acusado de crueldad hacia los animales y no permitirle nunca más estar cerca de ellos”.

