Los creadores de Tears of the Kingdom están interesados en una película de Zelda

La película de Super Mario Bros se ha convertido en un verdadero éxito en taquilla, por lo que muchos esperan que a esta película le sigan otras de varias franquicias de Nintendo. Una película de The Legend of Zelda es una opción que suena demasiado buena como para no hacerse realidad, y los creadores de Zelda: Tears of the Kingdom están de acuerdo.

Por: Gizmodo

En una entrevista con Polygon, Eiji Aonuma, productor de la franquicia en Nintendo, y Hidemaro Fujibayashi, director del nuevo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, han confirmado su interés en que una película de Zelda se haga realidad. El entrevistador, directamente, les preguntó: “¿El éxito reciente de la película de Mario los emociona acerca de la posibilidad de una adaptación de Zelda [como película]?” A lo que Aonuma respondió

“Sí, debo decir que estoy interesado, por supuesto. Pero que esté interesado no es lo único necesario para que se haga realidad, lamentablemente”.

Fujibayashi, por su parte, dijo: “Quizás lo más importante en este caso es la voz de los fanáticos”.

