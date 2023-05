Rafael Ramírez todavía tantea la posibilidad de ser candidato presidencial (Video)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Rafael Ramírez, exministro de Hugo Chávez en el exilio, expresó en una entrevista con Semana TV que ha tanteado la posibilidad de ser candidato presidencial en Venezuela, pero que tal iniciativa depende de las garantías electorales que pueda ofrecer el escenario político en 2024.

“Mira, lo de mi candidatura o la candidatura de cualquiera depende de las condiciones políticas que se puedan obtener de Nicolás Maduro”, comentó Ramírez al ser cuestionado sobre el tema. “De ahí la importancia de Petro, de allí la importancia de Lula, de ahí la importancia de toda la comunidad internacional, tiene que haber condiciones para elecciones”, enfatizó.

Según el criterio del predecesor de Tareck El Aissami y Pedro Tellechea, “no puede ser que Maduro haga lo que le da la gana. Que Maduro seleccione quiénes van a ser los candidatos que lo van a confrontar, eso no tiene sentido, no puede ser que te metan preso, no puede ser que te inhabiliten, ese es un primer asunto”.

Además, Ramírez aseguró que “Maduro no gana unas elecciones en el país en ninguna condición, Maduro no le gana a nadie, ni Maduro ni nadie del madurismo. El madurismo, que no tiene nada que ver con Chávez, tiene un rechazo de cerca del 80 % de la población, tiene unos mecanismos de control social y unos empleados que los llevan a marchas y todo este tema, pero el rechazo popular es abrumador”.

Para finalizar, el exministro de Pdvsa comentó a Semana TV que “en los últimos sondeos, Chávez, después de todos estos años de muerto, casi diez años, sigue teniendo más del 40 % de aceptación entre los pobres. Pero eso no es una aceptación a Maduro, sino una situación, a Chávez. Por eso es que Maduro le tiene tanto temor a una candidatura del chavismo representando al chavismo, pero en cualquier circunstancia son indispensables las condiciones políticas mínimas para ir a unas elecciones y eso es lo que hay que obtener”.