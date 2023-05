“Me enviaba desnudos”: Modelo de OnlyFans expone a Piqué y revela que lo rechazó por “respeto a Shakira”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Miles de rumores han girado en torno a la vida privada de Gerard Piqué luego de su separación con Shakira, pues las últimas canciones de la colombiana lo han puesto en el ojo del huracán. El español ha sido fuertemente criticado por su romance con Clara Chía, su actual novia, así lo reseñó la Revista SEMANA.

En menos de un año, el catalán se convirtió en el principal foco de los medios internacionales por su vínculo amoroso con la joven. No son pocos los que creen que fue el culpable de la ruptura con la artista barranquillera, por lo que ha sido víctima de miles de ataques en las redes sociales.

Igualmente, el exfutbolista fue tendencia hace unos meses debido a que Suzy Cortez, mejor conocida como Miss BumBum, reveló que recibió varios mensajes inapropiados por parte de este, quien le pedía supuestamente las medidas sobre el tallaje de una de las partes de su cuerpo.

“Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número en ese momento y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó uno directo a mi Instagram, que se borraba todos los días, preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero”, indicó inicialmente la modelo de OnlyFans en El diario NY.

Estas declaraciones, como era de esperarse, se hicieron virales rápidamente en las redes sociales y este fin de semana volvieron a generar controversia, luego de que se conociera que la brasileña nunca quiso responder nada al español por respeto a Shakira.

“Fue el que me mandó mensajes directos. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía eso”, agregó Cortez.

Luego, sentenció: “Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí. Me enviaba desnudos, pero yo no los abría. Incluso, me ofreció un jet para recogerme en Londres. Me parece que eso es una falta de respeto”.

Más detalles en SEMANA