Perder a un hijo en un tiroteo: cifras e historias detrás del drama social que quiebra a EEUU

“Ustedes, en este país, disparan por diversión. Es algo muy raro. El otro día estaba en Las Vegas y un amigo me dijo: ´Vamos a disparar algunas armas´. Ok, le dije: ¿A quién vamos a matar? ¿A qué régimen vamos a derrocar? Y él me dijo: ´No, no, no, no. Es solo por diversión´. Mi país también es violento. Pero nosotros somos pobres. Ustedes están locos”.

Por TN

Rafi Bastos es un comediante brasileño radicado en Estados Unidos. Fue mencionado por The New York Times como uno de los latinos más influyentes del país. Hace stand up en inglés y se burla de la violencia que arrasa como un tsunami a la sociedad norteamericana.

“Nosotros tenemos hambre. Ustedes son lunáticos. Y sabiendo que están locos… ¿qué hacen? ¡Legalizan las armas! Eso es inteligente. Y dicen ´es para protección. Necesito protegerme´. ¡Están obsesionados con la violencia!”, afirma en uno de sus más festejados monólogos.

La humorada es mucho más que un paso de comedia. Es un retrato social que esconde una realidad cada vez más violenta: hoy uno de cada cinco estadounidenses tiene algún familiar muerto por un arma de fuego, según un relevamiento de la ONG Kaiser Family Fundation.

Tiroteos masivos, la epidemia que arrasa con los Estados Unidos

La posesión de armas está protegida por la Constitución. La segunda enmienda establece muy claramente ese derecho.

El lobby de la Asociación Nacional del Rifle es muy poderoso. Más allá de los intentos del Partido Demócrata y del gobierno de Joe Biden, el Congreso no ha logrado prohibir al menos los fusiles de asalto, el armamento favorito con la que en forma periódica se cometen masacres en tiroteos masivos por todo el país.

