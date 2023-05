Los médanos se tragan carretera Coro-Punto Fijo y las soluciones prometidas por el chavismo “se las llevó el viento”

Los Médanos de Coro son un desierto al lado del mar que se ubica en el istmo de la Península de Paraguaná. Son formaciones de arena que se mueven con el viento y que se posan sobre la carretera Coro-Punto Fijo, la única que vía terrestre que comunica a la península con el resto del país.

Corresponsalía lapatilla.com

Los Médanos de Coro tienen una franja de 30 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho. Fue declarado parque nacional el 6 de febrero de 1974. Desde la creación de la carretera que atraviesa los médanos, los falconianos han esperado una respuesta a la problemática, pero algunas propuestas de especialistas ambientales y del Colegio de Ingenieros del estado Falcón, no se han materializado.

En la zona reina la oscuridad, y de dos vías de acceso a la Península de Paraguaná, solo una está habilitada, que muchas veces también queda cerrada por varias horas debido a toda la arena acumulada que impide el paso vehicular.

Al salir de la capital de Falcón y adentrarse en la carretera, hay casi siempre una alcabala de la Policía Nacional Bolivariana que puede orientar al conductor. Sin embargo, quien no conoce la vía, fácilmente puede perder el control del vehículo.

Por esta ruta pasan todas las gandolas de combustible que van a distribuir al resto del país, porque es la única vía terrestre que comunica a Paraguaná. También es transitada por unidades pesadas de alimentos que llegan a la Península y sus tres municipios.

La situación ha sido denunciada innumerables veces por políticos de oposición y ciudadanos que utilizan la vía, que además tiene problemas de señalización y huecos, pero hasta la fecha solo se han puesto máquinas diarias que quitan la arena y la devuelven a las dunas, mientras el viento por naturaleza hace el trabajo contrario.

La maquinaria diaria solo sirve de momento y se gastan ingentes recursos monetarios, que no se han declarado en este trabajo y que a la larga no es la solución al problema. Los usuarios también denuncian la existencia de un peaje, justo para esta atención, pero no la tienen.

“La vía está completamente oscura, no hay una grúa, tampoco hay señalización. El que no conoce la vía es mejor que no la transite de noche, además tiene muchos huecos. Se paga un peaje que no se sabe para dónde se va el dinero, porque no hay una solución. Cada vez la vía es más estrecha y no hay por dónde pasar”, dijo Alberto Sánchez, conductor de una unidad de transporte público.

El actual gobernador chavista del estado Falcón, Víctor Clark, emitió una nota de prensa desde su equipo de trabajo, donde se informa que se reunió en la capital de Venezuela en busca de soluciones a esta problemática, pero es una promesa desde que estaba en campaña de su primer período como gobernador. También en los gobiernos anteriores chavistas se prometieron buscar soluciones, pero nadie hizo nada.

El 31 de enero de 2022, el Colegio de Ingenieros propuso cuatro proyectos como posibles soluciones a la comunicación vial entre la Península de Paraguaná y el resto del país. Este proyecto fue discutido con el firme propósito de reunir especialistas de distintas áreas para atender la necesidad.

Se propusieron cuatro proyectos: unas rampas de empuje tipo vallas; una estructura de concreto armado tipo viaducto; una construcción de estructura de concreto armado a cielo abierto tipo túnel, y la construcción de una vía variante tipo par vial costero.