No hay bolsillo que aguante los altos costos de tratamientos y consultas médicas en Guárico

Para los pacientes de distintas patologías en el estado Guárico resulta prácticamente inaccesible cubrir gastos de consultas privadas con médicos especialistas y fármacos de alto costo, ante los salarios míseros que devengan.

Pedro Izzo // Corresponsalía lapatilla.com

Herminia Ruiz, paciente, aseguró que no cuenta con dinero suficiente para acudir a un médico especialista: “Ya nosotros no disponemos de 40 dólares para una consulta particular, entre 40 y 50 dólares”.

Ruiz subrayó que es complicado comprar algunas medicinas, debido a sus elevados precios y agregó que al no cumplir con el tratamiento, esto podría causar un deterioro en sus condiciones de salud.

“Yo para el colon tomo colypan, tomaba, porque no lo he podido volver a comprar, ya que oscila entre 45 dólares, y de dónde los saco yo, si gano son 130 bolívares mensuales. Cónchale, al no poder comprar los medicamentos, cada día uno en vez de mejorar, va empeorando”, lamentó.

Por su parte, Julio Rodríguez, paciente, resaltó que hay tratamientos médicos mensuales que pueden costar 10 veces un sueldo mínimo, incluso, más de 50 dólares, lo cual dificulta el cumplimiento del mismo.

“Unas pastillas que cuesten 20 y 30 dólares, y que tengas que comprar cada quince días, imagínate, yo creo que a un profesional le costará bastante. Entonces, para las personas que no son profesionales o los estudiantes, incluso, es bastante difícil”, aseveró Rodríguez.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en medio de una jornada de atención integral para pacientes hipertensos, organizada por la Sociedad Anticancerosa de Guárico, a propósito del Día Mundial de la Hipertensión, conmemorado este miércoles 17 de mayo.

“Esta jornada es bastante significativa, porque esto es sin fines de lucro, aquí no se está cobrando absolutamente nada de la consulta, ni de los medicamentos. Esto es simplemente una labor tanto del personal médico como la Sociedad Anticancerosa para brindarle el apoyo a toda la comunidad”, destacó Jesús Ravelo, médico internista.

La actividad fue realizada en la sede de la Clínica de Pesquisa contra el cáncer, en San Juan de los Morros. Ravelo indicó que, además de la atención médica especializada, fueron donados medicamentos que adquirió la organización a través de la autogestión.

No obstante, informó que en la Sociedad Anticancerosa cuentan con consultas especializadas a bajo costo y una farmacia solidaria que recibe ayuda de otras ONG, y es así como logran donativos de medicamentos a quienes lo requieran, previos requisitos: récipe original, copia de informe médico y cédula de identidad.