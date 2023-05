VIDEO: Cámaras captan un destello verde en el cielo… y revelan la verdad de este fenómeno

Click to share on Google News (Opens in new window)

Residentes del noreste de Australia se sorprendieron al ver el cielo nocturno iluminado por un destello verde cuando un meteorito cayó a la Tierra el fin de semana pasado.

Por: El Diario NY

Las personas que viven en la ciudad de Croydon, en la zona rural de Queensland, informaron haber escuchado un estruendo que hizo temblar algunas casas y vieron un estallido de luz en el cielo el sábado por la noche.

Un hombre llamado Jim Robertson, cuya cámara capturó la “luz brillante” poco después de las 9:20 de la noche, hora local, describió el incidente “casual” al medio de comunicación australiano 9News.

“Esta cosa era tan grande y la luz era tan brillante. Había un avión llegando al mismo tiempo, por lo que esos pilotos habrían tenido una gran vista”, aseguró el testigo del destello.

? NEW METEOR VIDEO: Green flash as meteor blazes across sky in north-east #Australia. Footage shows an object flying across the sky, before a burst of white light and a loud boom which witnesses describe as “earth shattering”. #BreakingNews #Breaking #Meteor pic.twitter.com/zsLhekbK3B

— Breaking News Desk (@BreakingVideoHQ) May 22, 2023