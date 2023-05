El papa Francisco retoma su agenda tras haber pasado un día con fiebre

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El papa Francisco retoma hoy su agenda con varias audiencias durante la mañana, después de que este viernes tuviera que anular sus actividades por tener fiebre.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó este jueves de que “debido a un estado febril” el papa no había tenido audiencias durante la mañana”.

“El papa estaba cansado, ayer tuvo una jornada muy intensa”, dijo después el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, al margen de una reunión en la embajada de Italia ante la Santa Sede citado por los medios locales.

El cardenal explicó que este jueves Francisco “vio a muchísima gente y, en el encuentro de (la fundación) Scholas Occurrentes quiso saludarlos a todos. En un determinado momento la resistencia falla”, según las mismas fuentes.

Tras un día de descanso hoy ha retomado sus audiencias y mañana está prevista la misa de Pentecostés en el basílica de San Pedro.

Francisco fue ingresado a finales de marzo en el hospital Gemelli de Roma por “una pulmonía aguda”, según explicó él durante el vuelo de regreso de su viaje a Hungría.

“Lo que he tenido es que me sentí mal después de la audiencia, no quise comer y me fui a dormir, pero no perdí el sentido, sólo tenía fiebre alta”, explicó el papa al ser preguntado por los motivos de su hospitalización de tres días en el Policlínico Gemelli de Roma.

Y añadió: “Pero el organismo ha reaccionado bien al tratamiento”, agregó a los periodistas en el avión Francisco, que salió después de tres días hospitalizado y prosiguió con su apretada agenda, incluso en la Semana Santa.

Esa fue la segunda vez que Francisco fue ingresado en el Gemelli. La primera tuvo lugar el 4 de julio de 2021, cuando fue operado del colon y quedó hospitalizado durante diez días.

Desde entonces el papa también ha padecido un problema en su rodilla derecha que le obliga a andar con bastón o con silla de ruedas y ha asegurado en varias ocasión que no se quiere operar.

EFE